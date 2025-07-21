Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колос припинив співпрацю з легіонером

Олексій Мурзак — 21 липня 2025, 12:50
Колос припинив співпрацю з легіонером
Каталін Кукош
ФК Колос

Колос оголосив про відхід з команди молдовського захисника Каталіна Кукоша.

Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.

Сторони вирішили не підписувати новий контракт.

Легіонер перейшов у клуб влітку 2023 року і за цей час провів за першу команду лише чотири поєдинки, відзначившись однією гольовою передачею. У минулому сезоні Каталін перебував у оренді в молдовському Зімбру та польській Котвиці.

Раніше Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.

Водночас колишній центрфорвард команди Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії.

Колос Чемпіонат України, УПЛ

Колос

Екснападник Колоса веде переговори з румунським клубом – джерело
Колос відпустив півзахисника у Лівий Берег
Колос оголосив про трансфер зіркового легіонера
Колос обіграв Полтаву у товариському матчі
Колос оголосив про відхід нападника

Останні новини