Колос припинив співпрацю з легіонером
Каталін Кукош
ФК Колос
Колос оголосив про відхід з команди молдовського захисника Каталіна Кукоша.
Про це повідомила пресслужба ковалівського клубу.
Сторони вирішили не підписувати новий контракт.
Легіонер перейшов у клуб влітку 2023 року і за цей час провів за першу команду лише чотири поєдинки, відзначившись однією гольовою передачею. У минулому сезоні Каталін перебував у оренді в молдовському Зімбру та польській Котвиці.
Раніше Колос підписав півзахисника Ворскли Ібрахіма Кане.
Водночас колишній центрфорвард команди Микола Ковталюк продовжить кар'єру в Румунії.