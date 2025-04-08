У будинок ексфутболіста Ліверпуля та Челсі кинули гранату

Колишній футболіст Ліверпуля, Челсі та низки інших європейських клубів Йоссі Бенаюн став жертвою замаху на вбивство.

Про це повідомляє The Sun.

В ізраїльському місті Рамат-ха-Шарон невідомий кинув гранату під двері будинку гравця, після чого втік. Внаслідок вибуху родина футболіста та він сам не постраждали, проте Бенаюн зазнав певної матеріальної шкоди.

Сам Йоссі, коментуючи цю подію, заявив, що став жертвою помилки та висловив упевненість, що не він був на меті у злочинця.

Окрім вищеназваних клубів, Бенаюн грав також за Арсенал, Вест Гем, Расінг та низку ізраїльських клубів. У складі Челсі хавбек вигравав Лігу Європи у 2013 році.

Раніше повідомлялось, що у Швеції засудили двох підлітків за замах на вбивство футболіста.