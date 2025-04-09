Ексфутболіст Манчестер Юнайтед: Цей клуб не хоче вигравати трофеї

Колишній півзахисник Манчестер Юнайтед та Челсі Неманья Матич розповів про різницю між двома клубами та піддав критиці "манкуніанців" за їх клубну структуру.

Слова хавбека наводить ESPN.

"Ми щороку робили все можливе, але не перемагали. Якщо порівнювати ті результати із поточним станом справ, то грали ми чудово – друге місце, єврокубки. Але є різниця, яку я відчув після Челсі. У Лондоні з нас завжди питали результат – у МЮ такого не було.

Абрамович завжди вимагав від нас лише трофеїв. Манчестер – це більш комерційний проєкт. Я розумію, що потрібно якось платити зарплату, але результат був не на першому місці.

Коли я після Челсі прийшов у МЮ, то хотів вигравати кубки. З часом я зрозумів, що тут це не на першому або другому місці. Можливо, я не правий, але я це відчуваю", – розповів Матич.