Патрісіо оголосив про відхід з Роми

Голкіпер Роми Руй Патрісіу оголосив про відхід з римського клубу.

Про це воротар повідомив в Instagram.

"Дякуємо тобі, Ромо, за ці 3 роки. 129 матчів і 2 європейських фінали.

Я хотів би подякувати Раді директорів, гравцям, тренерам, медичній команді, комірникам, кухарям, охоронцям, працівникам пресслужби та всім, з ким я працював протягом цих років, Особлива подяка і міцні обійми всім уболівальникам, які підтримували мене у цій незабутній подорожі.

Ось так добігає кінця моя історія в Римі, яка залишила по собі багато професійних та особистих спогадів. Я бажаю вам всього найкращого і сподіваюся, що ви продовжите вигравати ще багато турнірів з тією ж пристрастю і рішучістю, яка відрізняла нас до цього. Знову і завжди. Forza Рома", — написав Патрісіу.