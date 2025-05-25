Радник президента Динамо розповів, як він із сусідами пережив ракетний обстріл росіян

Радник президента Динамо Олексій Семененко прокоментував обстріл Росією території України, в результаті якого постраждав його дім.

Про це колишній віцепрезидент "біло-синіх" розповів в ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

В ніч на сьогодні, 25 травня, російський агресор продовжив тероризувати населення України ракетними обстрілами та нальотами дронів.

Під ударом росіян у тому числі опинилася Мархалівка на Фастівщині. І дім Семененка опинився під обстрілом, який призвів до пожежі.

"Ніч була жахлива. Спочатку прилітали шахеди, потім кілька ракет. На жаль, декілька будинків згоріло, є жертви. За свій будинок переживаю найменше – зараз всім селом допомагаємо один одному. Шкода, що з-за обвалу стелі постраждала моя колекція футбольної атрибутики, яку я збирав понад 50 років", – сказав Семененко.

Нагадаємо, що атака країни-терориста відбулася в ніч після того, як Динамо вже у статусі чемпіона України закрило сезон УПЛ нічиєю з Колосом (1:1).

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський поділився своїми враженнями від здобутого чемпіонства в ролі тренера киян, а не голкіпера.