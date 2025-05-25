Шахеди, ракети, пожежі та смерті: як Росія привітала Динамо з чемпіонством

В суботу київське Динамо зіграло останній матч в Прем’єр-лізі, а вже вночі свої "привітання" з чемпіонством за допомогою шахедів та ракет передала Росія.

За інформацією Чемпіона, під час атаки на Київщину постраждав будинок багаторічного віцепрезидента та керівника пресслужби київського Динамо, а зараз радника президента клубу Олексія Семененка, який знаходиться в Мархалівці на Фастівщині.

Також зайнялась пожежа в будинку експрезидента Національного олімпійського комітету України Івана Федоренка, який свого часу обіймав посаду директора виконавчої дирекції з проведення фінальної частини Євро-2012. Вночі Мархалівка дуже постраждала від російських ударів.

"Ніч була жахлива, – підтвердив нам інформацію Олексій Семененко, коли ми йому нарешті додзвонилися. – Спочатку прилітали шахеди, потім кілька ракет. На жаль, декілька будинків згоріло, є жертви. За свій будинок переживаю найменше – зараз всім селом допомагаємо один одному. Шкода, що з-за обвалу стелі постраждала моя колекція футбольної атрибутики, яку я збирав понад 50 років".

За нашою інформацією, Іван Федоренко та його дружина залишилися живі виключно завдяки бункерному підвалу, куди дружина Івана Никифоровича встигла сховатися перед прильотом першої ракети, а сам Федоренко – за мить до прильоту другої ракети. Зв’язку з Іваном Никифоровичем наразі немає – його телефон згорів під час пожежі в будинку.

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Ми додзвонилися експрезиденту НОК України 80-річному Івану Федоренку, який розповів деталі жахливої ночі.

"В суботу був на нагородженні київського Динамо, – починає свою розповідь Іван Никифорович. – Ночували з дружиною вдома. Коли почалася повітряна тривога, запустили собак в коридор будинку. Перша ракета прилетіла вночі о 3 годині. Прокинувся від удару по будинку. Підняв одіяло і, вибачте, в трусах, побіг до дружини в підвал. Пожежа почала охоплювати будинок, тож щось шукати та виносити не було часу. Навіть собак не вдалося врятувати – всі три згоріли. Пожежа, яку зараз показують по телебаченню, в ютубі та соцмережах – на жаль, це горить саме мій будинок. Пожежники ще працюють, ліквідують наслідки. Будинку вже не існує – згорів вщент. Гараж та прибудову теж знесли. Я лишився, як то кажуть, ні кола ні двора. Телефон теж згорів. Зараз поїхав, відновив його. Далі будемо думати, що робити".

Зазначимо, що в Мархалівки проживає ще одна легенда київського Динамо, ексзахисник, а зараз тренер Олег Кузнецов. За інформацією Чемпіона, будинок Олега Володимировича, на щастя, не постраждав. Кузнецов на наші дзвінкі не відповів.

Максим Розенко, Чемпіон