Де Дзербі може очолити французький клуб

Колишній тренер Брайтона та Шахтаря Роберто Де Дзербі може продовжити кар'єру у Марселі.

Про це повідомляє інсайдер Альфредо Педула.

Спочатку пріоритетним варіантом для провансальців був Сержіу Консейсау, але переговори ускладнилися останнім часом.

У зв'язку із цим Марсель націлився на Роберто Де Дзербі. Трирічний контракт для італійського фахівця вже готовий. Наразі сторони узгоджують останні деталі.

Нагадаємо, що Де Дзербі після завершення сезону покинув Брайтон. Він працював із командою з вересня 2022 року. У сезоні-2023/24 "чайки" посіли 11-те місце в чемпіонаті Англії.

Відзначимо, що італієць у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України.