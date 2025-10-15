Колишній одноклубник Роналду залишить Фенербахче влітку
Андерсон Таліска
instagram.com/andersontalisca
Колишній одноклубник Кріштіану Роналду по Аль-Насру Андерсон Таліска залишить Фенербахче влітку 2026 року.
Про це повідомив журналіст Руді Галетті.
Боси турецького гранда незадоволені результативністю бразильця та його запитами щодо зарплати – очікується, що Андерсона піде з клубу вільним агентом.
Таліска став гравцем Фенербахче влітку цього року і за цей час зіграв 35 матчів, у яких забив 15 м'ячів та віддав три результативні передачі.
Раніше бразилець виступав за Бенфіку, Бешикташ, китайський Евергранд та Аль-Наср.
Раніше повідомлялось, що Фенербахче планує найближчим часом звільнити головного тренера.