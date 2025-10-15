Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Колишній одноклубник Роналду залишить Фенербахче влітку

Володимир Максименко — 15 жовтня 2025, 11:21
Андерсон Таліска
Андерсон Таліска
instagram.com/andersontalisca

Колишній одноклубник Кріштіану Роналду по Аль-Насру Андерсон Таліска залишить Фенербахче влітку 2026 року.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Боси турецького гранда незадоволені результативністю бразильця та його запитами щодо зарплати – очікується, що Андерсона піде з клубу вільним агентом.

Таліска став гравцем Фенербахче влітку цього року і за цей час зіграв 35 матчів, у яких забив 15 м'ячів та віддав три результативні передачі.

Раніше бразилець виступав за Бенфіку, Бешикташ, китайський Евергранд та Аль-Наср.

Раніше повідомлялось, що Фенербахче планує найближчим часом звільнити головного тренера.

Футбольні трансфери Фенербахче Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Фенербахче

Дуель Довбика та Жиру, Ноттінгем Форест зіграє з Мідтьюлландом у другому турі Ліги Європи
В найкращих турецьких традиціях: колишня зірка Ман Сіті відсвяткував перемогу у матчі смачним кебабом
Фенербахче може незабаром звільнити Тедеско
Ліга Європи: Рома з Довбиком перемогла Ніццу, Антоні врятував Бетіс від поразки Ноттінгему Зінченка
Моурінью: Я зробив помилку, перейшовши у Фенербахче

Останні новини