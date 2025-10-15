Колишній одноклубник Роналду залишить Фенербахче влітку

Колишній одноклубник Кріштіану Роналду по Аль-Насру Андерсон Таліска залишить Фенербахче влітку 2026 року.

Про це повідомив журналіст Руді Галетті.

Боси турецького гранда незадоволені результативністю бразильця та його запитами щодо зарплати – очікується, що Андерсона піде з клубу вільним агентом.

🚨👋 Anderson Talisca is set to leave Fenerbahçe at the end of the season.



The 🇹🇷 club has decided not to extend his deal beyond 2026 due to salary and performance reasons.



Several Brazilian sides are showing early interest in him: all the details ▶️ https://t.co/AbRy1QgzcS pic.twitter.com/qpDFXs04Ow — Rudy Galetti (@RudyGaletti) October 15, 2025

Таліска став гравцем Фенербахче влітку цього року і за цей час зіграв 35 матчів, у яких забив 15 м'ячів та віддав три результативні передачі.

Раніше бразилець виступав за Бенфіку, Бешикташ, китайський Евергранд та Аль-Наср.

Раніше повідомлялось, що Фенербахче планує найближчим часом звільнити головного тренера.