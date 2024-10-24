Збірна Данії призначила нового головного тренера

Збірну Данії з футболу очолив 46-річний Браян Рімер.

Про це повідомила пресслужба Данської футбольної асоціації.

Фахівець погодив контракт до літа 2026 року. Перший матч команда під його керівництвом проведе у межах Ліги націй проти Іспанії.

Рімер із 2022 до 2024 року тренував бельгійський Андерлехт. До цього працював асистентом у Копенгагені та Брентфорді, а також тренував команду U-19 Копенгагена.

У перших чотирьох матчах Ліги націй данську збірну тренував Ларс Кнудсен. Під його керівництвом були перемоги над Швейцарією (2:0), Сербією (1:0), нічия зі швейцарцями (2:2) та поразка від Іспанії (0:1).