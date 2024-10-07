Клуб Серії А може екстрено підписати Балотеллі

Маріо Балотеллі потрапив у сферу інтересів Торіно.

Про це повідомляє La Stampa.

"Бики" розглядають 34-річного нападника як заміну Дувану Сапаті, в якого діагностували розрив передньої хрестоподібної зв’язки, а також пошкодження медіального та латерального меніска.

Зазначимо, що після відходу з турецького Адана Демірспор Балотеллі вже кілька місяців перебуває у статусі вільного агента. Нещодавно Маріо заявив, що відхилив кілька пропозицій з-за кордону, оскільки хоче повернутися в Серію А.

Нагадаємо, на початку кар’єри італієць вважався одним із найбільш перспективних нападників у світі. Він встиг пограти за Інтер, Манчестер Сіті, Мілан та Ліверпуль, але в кожному з топклубів не зміг виправдати кредит довіри через проблеми з дисципліною. Після низки витівок його кар’єра поступово пішла на спад – Ніцца, Марсель, Брешія, Монца, Сьйон, Адана Демірспор.

За інформацією джерела, в шортлист Торіно також входять Ісаак Саксесс (Удінезе), Віссам Бен-Єддер (Монако) та Ерік-Максім Шупо-Мотінг (Баварія).