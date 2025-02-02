Колишній капітан Лівого Берега перебуває у пошуку нового клубу

Колишній капітан Лівого Берега Андрій Співаков розповів про причини відходу з київського клубу, а також зазначив, шо наразі перебуває у пошуку нової команди.

Про це півзахисник повідомив у інтерв'ю Українському футболу.

"Нормально розійшлися за спільною згодою. Тренер на мене не розраховував, так у футболі буває. Нічого поганого сказати не можу. Переговорили з керівництвом та головним тренером і всі разом дійшли висновку, щоб нам треба йти різними шляхами.



На зимовому корпоративі до мене підходив президент Микола Миколайович Лавренко та попередив, що планується певна розмова зі мною. Вже у відпустці утрьох зустрілись. Президент, з яким у нас гарні відносини, пропонував залишитись у клубі, якому я віддав багато років.



Для себе я вирішив, що хотів би ще пограти у футбол. Тому ми потиснули руки й домовились бути на зв’язку. До припинення співпраці з "лелеками" ставлюся нормально, тренер на мене не розрахував, тому пішов іншим шляхом та наразі шукаю нову команду", – розповів Співаков.