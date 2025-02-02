Колишній капітан Лівого Берега перебуває у пошуку нового клубу
Колишній капітан Лівого Берега Андрій Співаков розповів про причини відходу з київського клубу, а також зазначив, шо наразі перебуває у пошуку нової команди.
Про це півзахисник повідомив у інтерв'ю Українському футболу.
"Нормально розійшлися за спільною згодою. Тренер на мене не розраховував, так у футболі буває. Нічого поганого сказати не можу. Переговорили з керівництвом та головним тренером і всі разом дійшли висновку, щоб нам треба йти різними шляхами.
На зимовому корпоративі до мене підходив президент Микола Миколайович Лавренко та попередив, що планується певна розмова зі мною. Вже у відпустці утрьох зустрілись. Президент, з яким у нас гарні відносини, пропонував залишитись у клубі, якому я віддав багато років.
Для себе я вирішив, що хотів би ще пограти у футбол. Тому ми потиснули руки й домовились бути на зв’язку. До припинення співпраці з "лелеками" ставлюся нормально, тренер на мене не розрахував, тому пішов іншим шляхом та наразі шукаю нову команду", – розповів Співаков.
Раніше стало відомо, що київський Лівий Берег підписав нападника Дмитра Шастала. Деталі угоди не вказані. На порталі Transfermarkt відомо, що Дмитро має контракт із Поліссям до літа 2025 року, тому, ймовірно, він приєднався до новачка УПЛ на правах оренди.