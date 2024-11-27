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Колишній гравець Манчестер Сіті буде боротися за посаду президента Грузії

Руслан Травкін — 27 листопада 2024, 12:24
Колишній гравець Манчестер Сіті буде боротися за посаду президента Грузії
Міхаїл Кавелашвілі
MikheilKavelashviliOfficial / Facebook

Правляча партія Грузії Грузинська мрія висунула на пост президента кандидатуру депутата Михаїла Кавелашвілі.

Про це заявив почесний голова партії Бідзіна Іванішвілі. Слова мільярдера цитує Радіо Свобода.

"Чесність, справедливість, патріотизм та принциповість – якості, які відрізняють Михаїла Кавелашвілі. Він найкраще втілення грузинського чоловіка за своєю природою. Він чудовий чоловік та батько чотирьох дітей.

Враховуючи все сказане вище, команда прийняла одноголосне рішення щодо висування Михаїла Кавелашвілі на пост президента Грузії", – сказав Іванішвілі.

53-річний Михаїл Кавелашвілі – колишній грузинський футболіст. Грав на позиції форварда. За збірну Грузії забив 9 голів за 46 матчів.

На клубному рівні грав за грузинські клуби, російську Аланію, швейцарські Люцерн, Грассхоппер, Сьйон, Аарау та Базель. З 1995 до 1997 грав за Манчестер Сіті. За англійський клуб відзначився 3 голами за 28 поєдинків.

2016-го року колишній спортсмен вибрався від Грузинської мрії до парламенту, а у березні цього року увійшов до групи Сила народу, заснованої кількома вихідцями з Грузинської мрії.

Нагадаємо, що мером Тбілісі є ексфутболіст київського Динамо та Мілана Каха Каладзе.

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