Довбик відновився від травми

Форвард збірної України та Роми Артем Довбик відновився від пошкодження.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

У четвер, 12 вересня, Довбик повернувся до повноцінних тренувань з основним складом римлян. Гравець повністю відновився після травми м'яза, отриманої в національній команді.

Зазначається, що 27-річний нападник потрапить у заявку на матч 4 туру чемпіонату Італії проти Дженоа Руслана Малиновського і готовий вийти у стартовому складі. Поєдинок відбудеться 15 вересня. Початок — о 13:30 за київським часом.

Рома після 3 турів посідає 16-те місце у турнірній таблиці Серії А, в активі клубу 2 очка — 1 поразка та 2 нічиї.

Нагадаємо, нещодавно легенда римської команди Тотті розкритикував клуб за трансфер українця.