Ващуку присвоїли звання молодшого лейтенанта

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук отримав звання молодшого лейтенанта.

Про це він повідомив у своєму Facebook.

Нагадаємо, Владислав добровільно приєднався до Сил оборони у травні минулого року. Як розповідав сам Ващук, він вступив до війська, бо зрозумів, що волонтерської діяльності вже недостатньо.

На фронті ексфутболіст виконує функції бойового медика. Його командир розповідав, що коли евакуацією займається Ващук, то це значить, що пораненого бійця заберуть якісно, швидко і професійно.