Інтер Маямі оголосив про підписання ексголкіпера збірної Аргентини
Оскар Устарі
intermiamicf.com
Інтер Маямі оголосив про підписання голкіпера Оскара Устарі.
Інформація про перехід опублікована на сайті команди.
Сторони погодили контракт до кінця сезону-2024. Він додасть глибини команді на цій позиції.
Останнім клубом 38-річного Устарі був Аудакс Італьяно із Чилі. Також за кар'єру грав за Індепендьєнте, Хетафе, Боку Хуніорс, Альмерію, Сандерленд, Атлас, Ліверпуль Монтевідео та Пачуку.
На його рахунку 2 гри за збірну Аргентини. Оскар був основним голкіпером збірної Аргентини на Олімпіаді-2008, де "альбіселесте" здобули золото.