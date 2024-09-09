Інтер Маямі оголосив про підписання ексголкіпера збірної Аргентини

Інтер Маямі оголосив про підписання голкіпера Оскара Устарі.

Інформація про перехід опублікована на сайті команди.

Сторони погодили контракт до кінця сезону-2024. Він додасть глибини команді на цій позиції.

Останнім клубом 38-річного Устарі був Аудакс Італьяно із Чилі. Також за кар'єру грав за Індепендьєнте, Хетафе, Боку Хуніорс, Альмерію, Сандерленд, Атлас, Ліверпуль Монтевідео та Пачуку.

На його рахунку 2 гри за збірну Аргентини. Оскар був основним голкіпером збірної Аргентини на Олімпіаді-2008, де "альбіселесте" здобули золото.