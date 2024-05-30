ПСЖ загрожує трансферний бан через зарплатню Мбаппе

Парі Сен-Жермен може отримати трансферний бан через затримку зарплатні колишньому нападнику команди Кіліану Мбаппе.

Про це повідомляє видання RMC Sport.

Французький футболіст не отримав зарплатню за квітень та бонус за лояльність. Загальна сума заборгованості перед Мбаппе становить близько 80 мільйонів євро.

Кіліан може подати скаргу до ФІФА, якщо затримка у зарплаті перевищує 30 діб. Після цього клубу загрожують санкції. Серед можливих покарань зазначаються догана, штраф або заборона реєстрації нових футболістів на одне чи два трансферні вікна.

Нагадаємо, Мбаппе виграв Кубок Франції у своєму прощальному матчі за ПСЖ.

Низка ЗМІ стверджувала, що 25-річний футболіст підписав 5-річний контракт з Реалом. Також сторони погодили підписний бонус за перехід француза в статусі вільного агента. Кіліан отримає 50 млн євро за підписання контракту з мадридцями.

У нинішньому сезоні Кіліан відіграв 48 матчів за ПСЖ, у яких забив 44 голи та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе не отримав від Парі Сен-Жермен зарплатню за квітень та бонус за лояльність.