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Ексфорвард Реала: Команда вислизнула з рук Анчелотті

Руслан Травкін — 6 листопада 2024, 13:27
Ексфорвард Реала: Команда вислизнула з рук Анчелотті
Карло Анчелотті
Getty images

Колишній форвард мадридського Реала Предраг Міятович вважає, що Карло Анчелотті почав втрачати вплив на команду.

Його слова цитує Telegraf.rs.

"Мені було шкода Реал у матчі з Міланом. Моє враження, що команда вислизнула з рук Анчелотті.

З тими змінами, які він зробив, він практично не знав, з чого почати з командою або як команда повинна відреагувати, щоб принаймні спробувати повернутися. Карло зробив зміни, спрямовані на покращення гри, але вони були не дуже хорошими.

Я не знаю, чи зможе Анчелотті відреагувати. Я не знаю, чи зможе він перезапустити всю ситуацію і мотивувати цих гравців", – сказав Міятович.

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті був визнаний найкращим тренером світу 2024 року. Він очолює команду з 2021 року, раніше вже працював з "Вершковими" у 2013 – 2015 роках.

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Предраг Міятович

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