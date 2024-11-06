Ексфорвард Реала: Команда вислизнула з рук Анчелотті
Колишній форвард мадридського Реала Предраг Міятович вважає, що Карло Анчелотті почав втрачати вплив на команду.
Його слова цитує Telegraf.rs.
"Мені було шкода Реал у матчі з Міланом. Моє враження, що команда вислизнула з рук Анчелотті.
З тими змінами, які він зробив, він практично не знав, з чого почати з командою або як команда повинна відреагувати, щоб принаймні спробувати повернутися. Карло зробив зміни, спрямовані на покращення гри, але вони були не дуже хорошими.
Я не знаю, чи зможе Анчелотті відреагувати. Я не знаю, чи зможе він перезапустити всю ситуацію і мотивувати цих гравців", – сказав Міятович.
Нагадаємо, нещодавно Анчелотті був визнаний найкращим тренером світу 2024 року. Він очолює команду з 2021 року, раніше вже працював з "Вершковими" у 2013 – 2015 роках.