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Підготовка до Різдва йде повним ходом: кохана Роналду показала прикрашену ялинку

Богдан Войченко — 25 листопада 2024, 22:00
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Підготовка до Різдва йде повним ходом: кохана Роналду показала прикрашену ялинку

Кохана нападника Аль-Насра Кріштіану Роналду поступово готується до зимових свят.

Хоч Джорджина Родрігес зі своїм бойфрендом не відчують морозу та снігу у Саудівській Аравії, але будинок має бути прикрашений відповідним чином.

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Іспано-аргентинська модель показала у соцмережах, як прикрасила різдвяну ялинку. Під деревом вже лежать подарунки, а на фоні горить камін.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес познайомилися у 2016 році в магазині Gucci в Мадриді, де Джорджина працювала консультанткою. Їхні стосунки швидко розвинулися, і пара стала однією з найвідоміших у світі.

Джорджина народила доньку Алану Мартіну у 2017 році, а також піклується про інших дітей Роналду від попередніх стосунків. Пара часто ділиться моментами свого розкішного життя в соцмережах, демонструючи взаємну підтримку й любов.

Кріштіану Роналду Аль-Наср Джорджина Родрігес