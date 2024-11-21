Атракціони, аніматори та Барбі: кохана Роналду весело провела час з дітьми у розважальному комплексі

Поки нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду виступав за збірну Португалії, його кохана розважала дітей.

Джорджина Родрігес поділилася у соцмережах фотографіями відпочинку у розважальному комплексі. Діти були у захваті, провівши час з аніматорами та покатавшись на атракціонах.

Сама ж іспано-аргентинська модель сильно любить ляльок Барбі, залишивши, ймовірно, в Інстаграмі послання для Роналду із натяком на наступний подарунок.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Найстарший, Кріштіану-молодший, народився у 2010 році, а близнюки Єва та Матео з'явилися у 2017 році від сурогатної матері. Того ж року Джорджина народила їхню першу спільну доньку, Аланну Мартіну.

У квітні 2022 року народилася друга спільна дочка пари, Белла Есмеральда. На жаль, брат-близнюк Белли не вижив під час пологів. Незважаючи на цю втрату, Кріштіану та Джорджина залишаються відданими своїй родині та вихованню дітей.