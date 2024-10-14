Кобін визначив кращого між Кварацхелією та Мудриком
Колишній гравець збірної України Василь Кобін вважає, що півзахисники національних команд Грузії та України Хвіча Кварацхелія та Михайло Мудрик однаково сильні у різних аспектах.
Його слова передає Український футбол.
"Потрібно розуміти структуру гри команди, під яку брати конкретного гравця. Моя думка, що Кварацхелія сильніший за Мішу в позиційній грі, а на просторі, в контратаках є мало рівних Мудрику. Є мало гравців з такою швидкістю і вмінням працювати з м’ячем на такій швидкості.
Хвіча більше підходить команді, яка постійно грає першим номером, і якій потрібно розкривати насичену оборону. У грі, де команда має мало простору і велике скупчення гравців, Кварацхелія має перевагу над Мудриком. Але на просторі Міша сильніший.
Я б обох забрав собі в команду, а потім морочився, щоб знайти їм обом місце у стартовому складі, щоб використати одночасно. Це два класні гравці, а тренер вже розбереться, як їх використати на полі в тих чи інших тактичних схемах", – сказав Кобін.
Раніше цих двох футболістів порівняв колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.
Нагадаємо, гол Мудрика приніс Україні номінально домашню перемогу над збірною Грузії. Сам українець був визнаний "Левом матчу". Також вінгер Челсі отримав найвищі оцінки за свій виступ за версією аналітичного видання SofaScore.