Кобін визначив кращого між Кварацхелією та Мудриком

Колишній гравець збірної України Василь Кобін вважає, що півзахисники національних команд Грузії та України Хвіча Кварацхелія та Михайло Мудрик однаково сильні у різних аспектах.

Його слова передає Український футбол.

"Потрібно розуміти структуру гри команди, під яку брати конкретного гравця. Моя думка, що Кварацхелія сильніший за Мішу в позиційній грі, а на просторі, в контратаках є мало рівних Мудрику. Є мало гравців з такою швидкістю і вмінням працювати з м’ячем на такій швидкості.

Хвіча більше підходить команді, яка постійно грає першим номером, і якій потрібно розкривати насичену оборону. У грі, де команда має мало простору і велике скупчення гравців, Кварацхелія має перевагу над Мудриком. Але на просторі Міша сильніший.

Я б обох забрав собі в команду, а потім морочився, щоб знайти їм обом місце у стартовому складі, щоб використати одночасно. Це два класні гравці, а тренер вже розбереться, як їх використати на полі в тих чи інших тактичних схемах", – сказав Кобін.