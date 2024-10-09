Книш: Назаренко може витіснити Мудрика з основи збірної

Помічник головного тренера Полісся Володимир Книш розповів про сильні сторони дебютанта збірної України Олександра Назаренка. Він вважає, що вінгер зможе витіснити з основного складу національної команди Михайла Мудрика.

Його слова передає Збірна.

"Сильні сторони Назаренка? У нього хороша техніка, хороша швидкість і хороший інтелект. Це три компоненти зірки. Саша, якщо вже почав обведення, то його закінчує, на відміну від більшості футболістів.

Також він постійно загострює, прострілює, забиває. Найголовніше, – що Назаренко знає рішення ще до прийому м'яча. Це показує клас гравця. Багато хто може водитися, але не знає, що робити потім. Саша знає. Футбольний інтелект у нього дуже сильно розвинений.

У нього хороші конкуренти, але Саша гідний того, щоб боротися з ними за місце в складі і приносити користь збірній. Не знаю, скільки буде у нього хвилин, 30, 60 або 90, але корисний він буде завжди. Я в ньому не сумніваюся. Повторюся – у хлопця є все! Чи зможе він витіснити Мудрика з основи збірної? Ну а чому ні? Може, звичайно", – сказав Книш.