Тео Ернандес отримав 2-матчеву дискваліфікацію в Серії А

Один із лідерів Мілана Тео Ернандес отримав дискваліфікацію на два матчі італійської Серії А.

Про це повідомляє журналіст П’єтро Маццара.

Ернандес отримав червону картку вже після фінального свистка в поєдинку сьомого туру чемпіонату Італії проти Фіорентини за суперечки з арбітром, Лукою Пайретто. Таким чином, 28-річний гравець збірної Франції пропустить матчі проти Удінезе та Болоньї (19 та 26 жовтня відповідно) та зможе повернутися в важливому домашньому поєдинку проти Наполі, який відбудеться 29 жовтня.

Окрім вилучення, Ернандес у грі проти Фіорентини відзначився також асистом на Крістіана Пулішича та незабитим пенальті у компенсований до першого тайму час. Мілан зазнав поразки із рахунком 1:2.