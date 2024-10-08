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Тео Ернандес отримав 2-матчеву дискваліфікацію в Серії А

Олег Дідух — 8 жовтня, 14:51
Тео Ернандес отримав 2-матчеву дискваліфікацію в Серії А
AC Milan

Один із лідерів Мілана Тео Ернандес отримав дискваліфікацію на два матчі італійської Серії А.

Про це повідомляє журналіст П’єтро Маццара.

Ернандес отримав червону картку вже після фінального свистка в поєдинку сьомого туру чемпіонату Італії проти Фіорентини за суперечки з арбітром, Лукою Пайретто. Таким чином, 28-річний гравець збірної Франції пропустить матчі проти Удінезе та Болоньї (19 та 26 жовтня відповідно) та зможе повернутися в важливому домашньому поєдинку проти Наполі, який відбудеться 29 жовтня.

Окрім вилучення, Ернандес у грі проти Фіорентини відзначився також асистом на Крістіана Пулішича та незабитим пенальті у компенсований до першого тайму час. Мілан зазнав поразки із рахунком 1:2.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Фіорентина Тео Ернандес

Тео Ернандес

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