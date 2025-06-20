Трубін вийде у старті Бенфіки на матч клубного ЧС-2025 проти Окленд Сіті

Португальська Бенфіка та новозеландський Окленд Сіті оголосили стартові склади на матч 2 туру групового етапу клубного чемпіонату світу з футболу.

У старті вийде український воротар Анатолій Трубін. Про це повідомляє пресслужба "орлів".

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Нагадаємо, у першому турі Бенфіка зуміла відігратися з 0:2 у матчі проти Бока Хуніорс, а Окленд Сіті зазнав ганебної поразки від Баварії з рахунком 0:10.