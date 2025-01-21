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Колишній лідер захисту Челсі та Арсенала підписав контракт зі скромним бразильським клубом

Руслан Травкін — 21 січня 2025, 05:43
Колишній лідер захисту Челсі та Арсенала підписав контракт зі скромним бразильським клубом
Давід Луїз
Fortaleza

Відомий бразильський захисник Давід Луїс став гравцем Форталези.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Сторони погодили контракт до 2026 року. У договорі є опція продовження співпраці ще на один сезон.

Форталеза за 106-річну історію лише двічі ставала чемпіоном Бразилії, але було це ше в 1960 та 1968 році. У 2018 році команда стала чемпіоном Серії Б. Минулого сезону команда посіла 4-те місце в Серії А і буде грати в Копа Лібертадорес.

Луїс з 2021 року грав за Фламенго. В Європі центрбек виступав за Бенфіку, Челсі, ПСЖ та Арсенал. У складі збірної Бразилії забив 3 голи за 57 поєдинків.

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