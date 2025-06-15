Брентфорд знайшов несподіваного кандидата на посаду головного тренера

Новим головним тренером Брентфорда може стати Кіт Ендрюс.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зараз клуб Єгора Ярмолюка займається пошуками заміни Томасу Франку, який очолив Тоттенгем. Доволі несподівано керівництво Брентфорда звернуло увагу на Ендрюса.

У 44-річного ірландського фахівця ще немає жодного досвіду самостійної тренерської роботи. З літа 2024 року він входив у тренерський штаб Франка та відповідав за стандарти та розвиток технічних якостей гравців.

До цього Ендрюс працював у тренерських штабах МК Донс, Шеффілд Юнайтед, молодіжної та дорослої збірних Ірландії. В якості гравця в період з 2008 до 2012 року провів за національну команду 35 матчів і забив 3 голи.

Нагадаємо, минулий сезон Брентфорд завершив на 10 місці в АПЛ.