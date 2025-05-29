Клуб Ярмолюка може втратити основного воротаря

Леверкузенський Баєр близький до підписання основного голкіпера Брентфорда Марка Флеккена.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Флеккен уже дав згоду на перехід у німецький клуб. Сторони узгодили умови особистого контракту на три роки – до літа 2028 року.

Наразі ведуться прямі переговори між Баєром і Брентфордом щодо трансферу, сума якого може скласти від 10 до 14 мільйонів євро. Остаточне рішення англійського клубу залежатиме від того, чи знайдуть вони заміну своєму воротареві.

Контракт Флеккена з Брентфордом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. 31-річний нідерландець виступає за клуб з 2023 року.

Раніше Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.