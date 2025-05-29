Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуб Ярмолюка може втратити основного воротаря

Олег Дідух — 29 травня 2025, 13:10
Клуб Ярмолюка може втратити основного воротаря
Марк Флеккен
Getty Images

Леверкузенський Баєр близький до підписання основного голкіпера Брентфорда Марка Флеккена.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

За його інформацією, Флеккен уже дав згоду на перехід у німецький клуб. Сторони узгодили умови особистого контракту на три роки – до літа 2028 року.

Наразі ведуться прямі переговори між Баєром і Брентфордом щодо трансферу, сума якого може скласти від 10 до 14 мільйонів євро. Остаточне рішення англійського клубу залежатиме від того, чи знайдуть вони заміну своєму воротареві.

Контракт Флеккена з Брентфордом діє до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро. 31-річний нідерландець виступає за клуб з 2023 року.

Раніше Баварія оголосила про підписання захисника Баєра Джонатана Та.

Брентфорд Баєр Леверкузен

Брентфорд

То хто правий? Брентфорд повідомив про від'їзд Ярмолюка до лав молодіжної збірної України
Забарний, Миколенко та Зінченко отримали високі оцінки за заключний тур АПЛ
Евертон та Борнмут з асистами від українців здобули перемоги в заключному турі АПЛ сезону 2024/25
Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців
Миколенко допоміг Евертону виграти Саутгемптон, Арсенал гарантував собі місце у Лізі чемпіонів

Останні новини