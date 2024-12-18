Ексфорвард Баварії продовжить кар’єру в МЛС

Колишній нападник збірної Камеруну та Баварії Ерік-Максім Шупо-Мотінг продовжить кар’єру в Нью-Йорк Ред Буллз.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

35-річний гравець підпише дворічний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Шупо-Мотінг з липня поточного року знаходиться в статусі вільного агента. Попереднім його клубом була Баварія, кольори якої він захищав у 2020 – 2024 роках.

У липні повідомлялося про те, що Шупо-Мотінг може залишитися в Німеччині та підписати контракт с Майнцом.

У період з 2010 до 2023 року нападник провів 73 матчі за збірну Камеруну та відзначився у них 20 забитими голами. З командою брав участь у чемпіонатах світу 2014 та 2022 років.

Напередодні Нью-Йорк Ред Буллз поступились Лос-Анджелес Гелаксі у фінал Major League Soccer.