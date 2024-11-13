Евертон може звільнити головного тренера
Шон Дайч
ФК Евертон
Шон Дайч найближчим часом може покинути посаду головного тренера Евертона, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко.
Про це повідомляє GiveMeSport.
Керівництво клубу незадоволене результатами команди у поточному сезоні. Наразі Евертон посідає 16 місце у турнірній таблиці АПЛ з 10 очками в 11 матчах.
Пріоритетною кандидатурою на заміну Дайчу Евертон вважає Томаса Франка. Він очолює Брентфорд, за який виступає інший українець, Єгор Ярмолюк. Альтернативами Франку є наставник Вулвергемптона Гарі О’Ніл та Кіран МакКенна, який очолює Іпсвіч.
Дайч працює з Евертоном з січня 2023 року. Минулий сезон команда завершила на 15 місці в АПЛ.
Нагадаємо, в 11 турі АПЛ Евертон на виїзді зіграв унічию 0:0 з Вест Гемом.