Вболівальники придбали контрольний пакет акцій стадіону Санкт-Паулі

Фанатський кооператив придбав контрольний пакет акцій стадіону Санкт-Паулі "Міллернтрор".

Про це повідомляє пресслужба "піратів".

До збору долучилось понад 21 000 людей, а загалом було зібрано 29,1 млн доларів. Арена стала першою в Бундеслізі, яка перейшла у власність фанатів.

Цікаво, що це лише попередні результати, адже охочих долучитись до Sankt Pauli 2024 eG було набагато більше і заявки надходили навіть в останні хвилини дедлайну. Клуб обіцяє їх обробити найближчими днями.

Кожен, хто встиг долучитись до кооперативу, витратив 917 доларів, 100 з яких пішли на збори та різноманітні внески. Придбання акції надавало право кожному брати участь у розіграшах призів, зокрема вечері з капітаном команди Джексоном Ірвіном, ВІП-пакети та багато іншого.

Цікаво, що президент Баварії Улі Генесс, який у 2003 році допомагав Санкт-Паулі розв'язати фінансові проблеми, також долучився до кооперативу.

За словами директора "піратів", такий крок допоможе зменшити фінансове навантаження на клуб у максимально короткі строки.

Раніше повідомлялось, що форвард Реала Кіліан Мбаппе придбав частину акцій французької команди.