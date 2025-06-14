Тоттенгем подав до суду на компанію співвласника Манчестер Юнайтед

Тоттенгем подав позов до суду на INEOS, нафтохімічну компанію, яка володіє міноритарним пакетом акцій Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє The Athletic.

"Шпори" захотіли перейти на юридичний рівень після того, як INEOS розірвала спонсорську угоду з лондонським клубом.

У грудні 2022 року Тоттенхем оголосив про багаторічну угоду з компанією. Вперше сторони співпрацювали у 2020 році під час пандемії Covid-19, коли INEOS стала "офіційним постачальником дезінфікуючих засобів для рук" клубу.

У четвер, 12 червня, англійці подали судовий позов проти дочірньої компанії INEOS Automotive Limited. Наступного дня INEOS виступила із заявою у відповідь.

"Ми маємо контрактне право розірвати наш партнерський контракт (з Тоттенхемом) і в грудні 2024 року скористалися цим правом".

Нагадаємо, що INEOS, яка заснована британським мільярдером сером Джимом Реткліффом, придбала 27,7% акцій МЮ у лютому 2024 року. У грудні 2024 року ця частка зросла до 28,94%.

Тоттенгем може продовжити свою помсту INEOS за рішення розірвати угоду. Спочатку лондонці обіграли Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи (1:0).

А зараз "шпори" можуть перехопити у манкуніанців вінгера Брентфорда Бріана Мбемо.