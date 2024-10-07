Пропрацював менше місяця: легендарний Макелеле покинув грецький клуб через розбіжності з керівництвом

Колишній гравець мадридського Реала та лондонського Челсі Клод Макелеле покинув посаду головного тренера грецького Астераса.

У коментарі для англійських ЗМІ фахівець причинами відходу назвав те, що у його роботу вмішувалися керівники клубу.

"Мені обіцяли повний контроль над командою. Це було моє рішення, кого використовувати, а кого ні. Якщо ви хочете мене звільнити через результати, зробіть це. Це футбол. Але я не дозволю нікому вказувати мені, кого випускати, а кого ні.

У матчі з Калітеєю мені сказали, що ключовий гравець повинен залишитися на лаві. Гравець має короткотривалий контракт і є найкращим у команді. Я поставив його на 20 хвилин, він зробив дві гольові передачі, і ми перемогли. Але вони не хотіли, щоб він грав, тому що він не хоче підписувати новий контракт. Але я поставив його через якість!

Команда звикла грати в лонг-боли, але я дав їм зрозуміти, що незалежно від того, виграєш ти, програєш чи програєш унічию, ти повинен навчитися грати у футбол.

Я перспективний тренер. Коли я беру на себе відповідальність за гравців, я знаю, що можу, а що ні. Я люблю цю роботу, але я не можу прийняти, коли люди втручаються і кажуть мені, що я можу, а що ні", – сказав Макелеле.