Воротар Кривбаса: Ми виглядали краще, ніж Вікторія

Воротар Кривбаса Андрій Кліщук вважає, що його команда показала кращу гру, ніж чеська Вікторія.

Про це він розповів у післяматчевому коментарі. Його слова наводить офіційний сайт Кривбаса.

"По-перше, хочу сказати, що я пишаюся своєю командою. Ми провели два матчі проти хорошого суперника на дуже високому рівні. Можна віднести до пасиву тільки перші 20 хвилин другого тайму в Кошице. Вважаю, ми виглядали краще та повинні були проходити Вікторію, якби реалізували всі свої моменти", — сказав Кліщук.

За сумою двох матчів Вікторія перемогла Кривбас з рахунком 3:1. У плейоф Ліги конференцій команда Юрія Вернидуба зіграє проти іспанського Бетіса. Перший матч відбудеться за тиждень, 22 серпня, на міському стадіоні у словацькому Кошице. Друга зустріч запланована на 29 серпня.