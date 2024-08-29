Воротар Кривбаса: Впевнений, поєдинки з Бетісом допоможуть нам у чемпіонаті України

Воротар Кривбаса Андрій Кліщук впевнений, що досвід, набутий у протистоянні з Бетісом, допоможе команді в матчах чемпіонату України.

Про це він сказав на пресконференції перед матчем-відповіддю проти іспанського клубу в плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

"По-перше, для мене та для нашої команди ця гра – це перевірка власних сил, на фоні такого суперника, як Бетіс. Впевнений, завдяки таким поєдинкам ми будемо тільки додавати, вони нам допоможуть в чемпіонаті України. Бетіс - дуже потужний суперник, проти якого буде цікаво зіграти. У них дуже багато кваліфікованих виконавців. Очікуємо на важку зустріч. Але ми знаємо, за рахунок чого ми можемо переграти Бетіс", – сказав Кліщук.

Нагадаємо, матч-відповідь проти Бетіса відбудеться в четвер, 29 серпня. Початок — о 22:00 за київським часом. Перша зустріч завершилася впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.