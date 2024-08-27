Колишній воротар Барселони та Манчестер Сіті оголосив про завершення кар'єри

Легенда чилійського футболу воротар Клаудіо Браво вирішив завершити кар'єру.

Про таке рішення 41-річний голкіпер повідомив у власному акаунті в Instagram.

Браво є вихованцем Коло-Коло. У 2006 році перебрався до Європи, де почав грати за Реал Сосьєдад. Через 8 років його новим клубом стала Барселона. У 2016 році Манчестер Сіті придбав його у "блаугранас" за 18 млн євро. Останні чотири роки Клаудіо виступав за іспанський Бетіс.

Воротар у складі Реала Сосьєдад вигравав Сегунду. Також на його рахунку вісім трофеїв, коли він грав за Барселону, та сім із Манчестер Сіті. Разом із Бетісом футболіст тріумфував у Кубку Іспанії-2022.

За збірну Чилі Браво дебютував ще 20 років тому. За такий тривалий період голкіпер зіграв за національну команду 150 матчів.