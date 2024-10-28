Динамо підтвердило, що 6 основних гравців вибули на невизначений термін через травми

Київське Динамо випустило апдейт по здоров'ю травмованих гравців. Денис Попов, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Браян Себальйос та Володимир Шепелєв вибули на невизначений термін.

Про це інформує клубна пресслужба.

Захисник Денис Попов отримав пошкодження у матчі проти Шахтаря. У нього діагностовано стадію запалення ділянки прікріплення мязів задньої поверхні стегна.

Хавбек Микола Шапаренко отримав поріз, йому накладено кілька швів. Шепелєв продовжує лікування передньої поверхні стегна. Олександр Піхальонок також відновлюється від попередньої травми – у нього пошкодження камбалоподібного м’яза.

Проблеми зі стегном має захисник Браян Себальйос. А досвідчений ветеран Андрій Ярмоленко вибув через запалення ахіллового сухожилля.

Інформація відносно строків повернення гравців у загальну групу буде повідомлена пізніше.