Кейн – про перемогу над Вердером: Треба підтримувати цей рівень

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Вердером у матчі 21 туру Бундесліги.

Слова футболіста наводить пресслужба "червоних".

"Дуже хороша гра. У цьому сезоні багато матчів, де все вирішують дрібниці. Як нападник, я приймаю рішення та беру на себе відповідальність за ті моменти, які маю. Радий, що зміг допомогти команді здобути перемогу.



Ми повинні підтримувати цей рівень. Лютий дуже важливий для нас, це виклик самим собі. Перевіримо, як далеко ми зможемо зайти", – розповів Кейн.