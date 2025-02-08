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Кейн – про перемогу над Вердером: Треба підтримувати цей рівень

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 14:25
Кейн – про перемогу над Вердером: Треба підтримувати цей рівень
Гаррі Кейн
Instagram Кейна

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн прокоментував впевнену перемогу своєї команди над Вердером у матчі 21 туру Бундесліги.

Слова футболіста наводить пресслужба "червоних".

"Дуже хороша гра. У цьому сезоні багато матчів, де все вирішують дрібниці. Як нападник, я приймаю рішення та беру на себе відповідальність за ті моменти, які маю. Радий, що зміг допомогти команді здобути перемогу.

Ми повинні підтримувати цей рівень. Лютий дуже важливий для нас, це виклик самим собі. Перевіримо, як далеко ми зможемо зайти", – розповів Кейн.

На рахунку англійця у поточному сезоні 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 28 м'ячів та віддав 10 результативних передач.

У наступному матчі Бундесліги Баварія зіграє з чинним чемпіоном – Баєром.

Раніше повідомлялось, що у мюнхенському клубі визначились із майбутнім Еріка Даєра.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Вердер Гаррі Кейн

Гаррі Кейн

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