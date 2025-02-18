Захисник Арсенала вилетів до кінця сезону через операцію на коліні

Захисник Арсенала Такехіро Томіясу переніс операцію на коліні, через яку він більше не вийде на поле в сезоні-2024/25.

Про цю подію 26-річний японець повідомив у соцмережах.

"Кілька днів тому мені зробили операцію на коліні, і я вже розпочав реабілітацію, щоб знову робити те, що я люблю найбільше. Це був найважчий період у моїй кар'єрі, і він триватиме ще трохи, але я не здамся. Дякую вам за підтримку і до нових зустрічей", – написав Томіясу.

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Томіясу не грав за "канонірів" з того часу, як вийшов на заміну у переможному матчі АПЛ проти Саутгемптона (3:1) у жовтні минулого року. Це були його єдині шість хвилин в цьому сезоні.

Вважається, що травма футболіста є непростою, і клуб обирає підхід, який, на його думку, є найкращим для довгострокового відновлення гравця.

На рахунку Такехіро Томіясу 2 голи та 6 асистів у 84 матчах за Арсенал з моменту свого переходу з Болоньї влітку 2021 року. За трансфер захисника англійці заплатили 18,6 мільйона євро.

Нагадаємо, що недавно Арсенал був покараний за поведінку своїх гравців у матчі АПЛ проти Вулвергемптона (1:0).