Перед кожною грою: Польський футбольний союз помолився за збірну перед стартом на Євро-2024

Керівництво Польського футбольного союзу (ПФС) помолилося перед матчем своєї національної збірної проти Нідерландів у 1 турі Євро-2024.

Про це повідомив президент (ПФС) Цезарій Кулеша. Його слова цитує Sport.dziennik.pl.

"Ми пішли до костелу, щоб помолитися за наших гравців. Вся рада директорів, наглядова комісія та спонсори", — сказав Кулеша.

Матч між Польщею та Нідерландами розпочнеться о 16:00 за київським часом. Команди вже оголосили стартові склади.