Чорноморець розпочав віддавати борги футболістам
Одеський Чорноморець розпочав виплачувати борги по заробітній платі.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
За інформацією джерела, нещодавно керівництво "моряків" виплатило зарплату за квітень повністю персоналу команди та 70% гравцям і тренерам.
Наразі перед футболістами зберігається заборгованість в розмірі повних зарплат за травень 2024 року, а також часткових - за червень 2023 року (60%) та квітень 2024-го (30%).
Нещодавно клуб покинув головний тренер Роман Григорчук, який вже очолив азербайджанський Нефтчі. Після того у ЗМІ почали ширитися чутки, що його може замінити Юрій Максимов, але пізніше той спростував цю інформацію. Згодом, з'явилась інформація, що новим тренером одеситів стане Олексій Антонов.