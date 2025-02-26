Це складна ліга: новачок Шахтаря – про дебют в УПЛ

Бразильський новачок донецького Шахтаря Кауан Еліас оцінив свій дебют в Українській Прем'єр-лізі в матчі проти Лівого берега (1:0).

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Багато хто вважає, що це складна ліга для гри, і я можу з цим погодитися, якщо ми будемо вдаватися до теми погодних умов. Але, напевно, це все вирішується з часом: потрібно просто грати, звикати до нового чемпіонату, як усі інші мої одноклубники. І зараз мета – продовжити перемагати, здобути бажане та омріяне чемпіонство й також продовжувати наші успіхи вже у новому сезоні в Лізі чемпіонів", – розповів Еліас.

Нагадаємо, Еліас став гравцем Шахтаря на початку лютого. За інформацією ЗМІ, український клуб завершив трансфер бразильця за 17 мільйонів євро + 3 мільйони бонусами. Флуміненсе також отримає 10% від суми наступного продажу гравця.

Більше "гірники" платили лише за перехід Бернарда (25 млн євро), та Педріньо (18 млн). Раніше третім у списку був Тайсон, за якого виклали свого часу трохи понад 15 млн.