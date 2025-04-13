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Батістута чи Тарантіно: ким надихався форвард МЮ для створення святкування голу

Олексій Погорелов — 13 квітня 2025, 14:26
Джошуа Зіркзе
Джошуа Зіркзе
Getty Images

Форвард Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе розкрив секрет походження свого святкування голу.

Про це 23-річний нідерландець розповів в інтерв'ю пресслужбі манкуніанців.

Кожен результативний удар Зіркзе святкує "пострілами" з рук, як з пістолетів. Було припущення, що нападник надихнувся легендою італійської Серії А Габріелем Батістутою, який мав схоже святкування.

Але Джошуа заявив, що насправді він взяв цей жест з фільму Квентіна Тарантіно "Джанго вільний".

"Варіант з Джанго точний. Історія Батістути спливла через те, що я грав в Італії, як і він. Можливо, хтось вважає, що я намагаюся його копіювати, але це неправда.

Я захоплююся Батістутою. Але моє святкування не пов'язане із тим, що я побачив, як він робив, і теж захотів так робити.

Це зі сцени, де він (персонаж Крістофа Вальца) вчить Джанго стріляти по сніговику. Це та частина, коли він вправляється у стрільбі. Ось звідки це пішло. Але з часом, з емоціями, коли забиваєте, ви просто щасливі… Я просто повинен зробити це", – сказав Зіркзе.

У своєму дебютному сезоні в складі Манчестер Юнайтед Джошуа Зіркзе записав на свій рахунок 7 голів та 3 результативні передачі в 47 матчах в усіх турнірах.

Раніше стало відомо, що Андре Онана пропустить наступний поєдинок "червоних дияволів" в межах АПЛ.

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