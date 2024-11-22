Ромі потрібен тренер з міжнародним досвідом: Кассано – про призначення Раньєрі
Колишній нападник Роми Антоніо Кассано вважає, що американські власники римлян поспішили з призначенням Клаудіо Раньєрі на посаду головного тренера.
Цитує Кассано Foot Mercato.
"Сім’я Фрідкінів зробила ще одну помилку. Коли вони побачили, що атмосфера в Римі токсична, вони подумали: "Ми приведемо когось, хто всіх заспокоїть". Це огидно.
При всій повазі до Раньєрі, який є справжнім джентльменом, давайте будемо чесними. Він приносить спокій і мир, але Ромі потрібний тренер з міжнародним досвідом, переможець.
Фрідкіни, поясніть мені, що це за брудна гра? Це що, для того, щоб заспокоїти людей? Оскільки я не бовдур, я знаю, що деякі люди будуть раді поверненню Раньєрі, але це огидно – приводити людину, яка, можливо, стане менеджером клубу в наступному році", – сказав Кассано.
Нагадаємо, Раньєрі очолює Рому вже втретє. Раніше він працював з командою в 2009 – 2011 та 2019 роках. Кар’єру гравця також розпочинав у складі "Вовків", за яких виступав у 1973 – 1974 роках.
На посаді головного тренера Роми Раньєрі замінив Івана Юрича, який очолив команду лише у вересні і пропрацював менше двох місяців. Розпочинали римляни поточний сезон під керівництвом Даніеле Де Россі.
Наразі Артем Довбик та компанія посідають 12 місце у турнірній таблиці Серії А з 13 очками в 12 матчах.