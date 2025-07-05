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Оболонь підпише вихованця Шахтаря, який вигравав юнацький чемпіонат світу – ТаТоТаке

Микола Дендак — 5 липня 2025, 12:59
Оболонь підпише вихованця Шахтаря, який вигравав юнацький чемпіонат світу – ТаТоТаке
Максим Чех
ФК Карпати

Київська Оболонь підпише футболіста львівських Карпат 26-річного Максима Чеха.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, вихованець донецького Шахтаря посилить столичний колектив на правах вільного агента.

Чех пройшов усі юнацькі та молодіжні збірні України та у 2019 році став чемпіоном світу (U-20) у складі команди Олександра Петракова. У клубній кар'єрі виступав також за Маріуполь та Сабаїл.

А ось у Карпатах у Чеха не пішло. В сезоні-2023/24 він провів за "левів" 19 матчів у Першій лізі, а вже минулого сезону не зіграв жодної хвилини за команду в УПЛ.

Нагадаємо, напередодні Оболонь оголосила про підписання двох нових гравців – захисника Дмитра Семенова та воротаря Вадима Сташківа. Минулий сезон обидва футболісти  провели у Лівому березі.

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