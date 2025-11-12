Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Караваєв: У збірній України висока конкуренція

Олег Дідух — 12 листопада 2025, 19:05
Караваєв: У збірній України висока конкуренція
Олександр Караваєв
ФК Динамо Київ

Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв прокоментував своє повернення в збірну України.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Звісно, це радість для мене. Важко було сприймати, що ти не граєш за збірну, адже багато позитивних емоцій було. Всередині себе я розумів, що можу ще багато чого дати і ставив ціль повернутися у збірну. Розумів, що якщо даватиму результат, то приверну увагу тренера збірної.

Висока конкуренція у команді. Зараз багато гравців з топ-чемпіонатів. Це збільшує можливість непотрапляння у збірну, тому що хлопці грають на високому рівні проти найкращих гравців світу. В них вже інший рівень", – заявив захисник.

Востаннє Караваєв грав за збірну України 17 жовтня 2023 року в поєдинку відбору до Євро-2024 проти Мальти (перемога 3:1). Сумарно провів за національну команду 49 матчів, у яких відзначився 3 голами та 13 асистами.

У четвер, 13 листопада, збірна України у матчі відбору до ЧС-2026 на виїзді зіграє з Францією. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

Ребров планує повернути до збірної України ветерана Динамо – журналіст
Караваєв: У матчі з Шахтарем не вистачило реалізації
Караваєв: У першому таймі не відчули своєї гри
Караваєв: Плідна робота на тренуваннях завжди повертається
Надія є, а шанси... Чого очікувати від Динамо у матчі Ліги конференцій проти Самсунспора

Останні новини