Караваєв: У збірній України висока конкуренція
Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв прокоментував своє повернення в збірну України.
Слова футболіста наводить Взбірна.
"Звісно, це радість для мене. Важко було сприймати, що ти не граєш за збірну, адже багато позитивних емоцій було. Всередині себе я розумів, що можу ще багато чого дати і ставив ціль повернутися у збірну. Розумів, що якщо даватиму результат, то приверну увагу тренера збірної.
Висока конкуренція у команді. Зараз багато гравців з топ-чемпіонатів. Це збільшує можливість непотрапляння у збірну, тому що хлопці грають на високому рівні проти найкращих гравців світу. В них вже інший рівень", – заявив захисник.
Востаннє Караваєв грав за збірну України 17 жовтня 2023 року в поєдинку відбору до Євро-2024 проти Мальти (перемога 3:1). Сумарно провів за національну команду 49 матчів, у яких відзначився 3 голами та 13 асистами.
У четвер, 13 листопада, збірна України у матчі відбору до ЧС-2026 на виїзді зіграє з Францією. Початок матчу – о 21:45 за київським часом.