Караваєв: У збірній України висока конкуренція

Захисник Динамо Київ Олександр Караваєв прокоментував своє повернення в збірну України.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Звісно, це радість для мене. Важко було сприймати, що ти не граєш за збірну, адже багато позитивних емоцій було. Всередині себе я розумів, що можу ще багато чого дати і ставив ціль повернутися у збірну. Розумів, що якщо даватиму результат, то приверну увагу тренера збірної.

Висока конкуренція у команді. Зараз багато гравців з топ-чемпіонатів. Це збільшує можливість непотрапляння у збірну, тому що хлопці грають на високому рівні проти найкращих гравців світу. В них вже інший рівень", – заявив захисник.