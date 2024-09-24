Ярмоленко – про Лаціо: Це тактично добре підкована команда, яка грає в агресивний футбол

Вінгер та капітан Динамо Київ Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу з Лаціо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25 та заявив, що це тактично добре підкована команда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Лаціо хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі. Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", – заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, що завтра, 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон" Динамо у номінально домашньому матчі зіграє проти Лаціо. Початок – о 22:00 за київським часом.

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