Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ярмоленко – про Лаціо: Це тактично добре підкована команда, яка грає в агресивний футбол

Володимир Кук — 24 вересня, 22:23
Ярмоленко – про Лаціо: Це тактично добре підкована команда, яка грає в агресивний футбол
Андрій Ярмоленко
ФК Динамо Київ

Вінгер та капітан Динамо Київ Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від матчу з Лаціо в рамках 1-го туру основного етапу Ліги Європи сезону-2024/25 та заявив, що це тактично добре підкована команда.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Лаціо хороша команда, тактично дуже добре підкована, грає в агресивний футбол, тому буде цікаво перевірити себе в цій грі.

Звичайно, завжди цікаво грати в єврокубках, тим паче цього року новий формат. Ми розуміємо, який клуб представляємо, і розуміємо відповідальність, що лягає на нас", – заявив Ярмоленко.

Нагадаємо, що завтра, 25 вересня, у Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон" Динамо у номінально домашньому матчі зіграє проти Лаціо. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Динамо Київ Лаціо Андрій Ярмоленко Ліга Європи-2024/25

Андрій Ярмоленко

Ярмоленко провів ювілейний матч у чемпіонаті України
Х-фактор ігрових, спортивних та фінансових досягнень. Що дасть трансфер Герреро Динамо
Паралельний світ Реброва. Як поразки від Албанії та Чехії стали вироком головному тренеру
Зі старту — на межі провалу: команда Реброва лажає в Лізі націй
Микола, шо за х***я?: Фанати накинулися на футболістів збірної України після матчу проти Чехії

Останні новини