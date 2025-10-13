Стали відомі терміни повернення капітана Арсенала

Капітан Арсенала та збірної Норвегії Мартін Едегор не скоро повернеться на футбольне поле.

Про це повідомляє ВВС.

Хавбек отримав травму у матчі Англійської Прем'єр-ліги проти Вест Гема. У гравця діагностовано ушкодження медіальної колатеральної зв'язки лівого коліна.

Очікується, що півзахисник "канонірів" точно не зіграє до наступної міжнародної паузи в листопаді. Арсенал проведе без свого капітана шість поєдинків - чотири в АПЛ і ще два в Лізі чемпіонів.

Цього сезону норвежець зіграв сім матчів у всіх турнірах, в яких віддав дві результативні передачі. Також зазначимо, що це вже третій домашній матч поспіль, який Мартін не зміг дограти через ушкодження – раніше він мав проблеми з плечем.

Раніше Едегор потрапив до символічної збірної тижня в Лізі чемпіонів.