У Канаді прокоментували недопуск Парті в країну

Міністр імміграції, біженців і громадянства Канади Лена Діаб прокоментувала рішення держави не впустити на свою територію півзахисника збірної Гани Томаса Парті.

Слова Діаб наводить Sky.

"Канада пишається тим, що є однією з країн-господарок чемпіонату світу з футболу 2026 року, і працює над тим, щоб турнір пройшов успішно, водночас забезпечуючи безпеку та захист канадців.

Канада послідовно наголошує, що проведення великих міжнародних спортивних подій не змінює канадського імміграційного законодавства. Кожна особа, яка прагне в'їхати до Канади, розглядається індивідуально – на підставі наявних фактів і чинного законодавства", – заявила міністр.