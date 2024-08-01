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Жіноча збірна Канади змогла вийти у плей-оф Олімпійських ігор-2024 після 6-очкової дискваліфікації

Ігор Чернявський — 1 серпня, 01:30
Жіноча збірна Канади змогла вийти у плей-оф Олімпійських ігор-2024 після 6-очкової дискваліфікації

У середу, 31 липня, відбулися матчі 3 туру Олімпійських ігор-2024 з футболу серед жінок.

Визначилися всі команди-учасниці плей-оф. Окремо варто відзначити збірну Канади, яка змогла посісти друге місце попри те, що на початку турніру була дискваліфікована на 6 очок за шпигування за суперниками.

Олімпійські ігри-2024, Франція
Футбол, груповий етап, жінки
3 тур, 31 липня

Група A

Нова Зеландія — Франція 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 — Катото 22, 1:1 — Тейлор, 1:2 — Катото

Колумбія — Канада 0:1 (0:0)

Гол: Жиль 61

Група B

Австралія — США 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Родман, 0:2 — Альберт 77, 1:2 — Кеннеді

Замбія — Німеччина 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 — Шуллер 10, 0:2 — Бюль 47, 1:2 — Банда 49, 1:3 — Шуллер, 1:4 — Зенс

Група С

Бразилія — Іспанія 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 — дель Кастільо 68, 0:2 — Путельяс 90+17

Японія — Нігерія 3:1 (3:1)

Голи: 1:0 — Хамано 22, 2:0 — Міна 32, 2:1 — Ечегіні 42, 3:1 — Кітагава 45+5

Олімпійські ігри-2024

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