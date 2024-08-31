Хавбек Брайтона став гравцем Наполі

Італійський Наполі підписав півзахисника Брайтона Біллі Гілмора.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються, але за даними сайту Transfermarkt, шотландця придбали за 14 млн євро. Зазначимо, що даний портал оцінює його ринкову вартість у 18 мільйонів євро.

Гілмор підписав контракт з "мартинами" у 2022 році. В сезоні-2023/24 він провів за команду 41 матч, у яких відзначився двома асистами. Цікавий факт, у тому сезоні 23-річний вінгер мав найвищий відсоток успішних передач у команді — 88,4% (1218/1378).

Нагадаємо, раніше неаполітанці підписали півзахисника Манчестер Юнайтед Скотта Мактомінея, також підсилились одноклубником Михайла Мудрика Ромелу Лукаку, та оформили трансфер вінгера Бенфіки Давіда Нереса.