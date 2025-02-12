Останнє дербі 130-річного Гудісона: тут шокував Макаллістер, ниряв Суарес і помер Діксі Дін

Ліверпуль та Евертон сьогодні востаннє зіграють мерсисайдське дербі на "Гудісон Парк".

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А ви знали, що Евертон народився на "Енфілді"?

То було так давно, що Ліверпуля просто не існувало – до 1892 року.

Вже далі "Іриски" розкололися, бо найбільший акціонер Джон Гоулдінг – імперіаліст та учасник Помаранчевого ордену, погано зживався з лібералами й ірландцями, яких ставало все більше.

Після чергової сварки Гоулдінг вигнав Евертон зі стадіону і заснував новий клуб – той-таки Ліверпуль.

Today in 1892 was the real birth date of Liverpool Football Club. Founding founder John Houlding signed the Change of Name document to alter the district name of Everton to the wider city name, suggested by William Barclay... to LIVERPOOL. #LFC #YNWA #Anfield pic.twitter.com/im2GMar4ul — "YNWA" The Story of Liverpool FC (@LFCHistoryShow) June 3, 2024

"Іриски" ж у пошуках нового дому не йшли далеко, а побудували власну арену просто на іншому кінці Стенлі Парку – біля Гудісон Роуд, що й дала назву арені.

Так-так, між ними й кілометра нема!

Ну, а перше дербі прийняв саме "Гудісон" – у 1894-му, і Евертон тоді переміг 3:0.

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Відтоді вони ще 118 разів зустрічалися на "Гудісон Парк", і кожна з команд виграла по 41 матчу.

Мабуть, нині ця арена – останнє місце, де дербі ще живе. На "Енфілді" воно померло – там Евертон переміг Ліверпуль лише раз в ХХІ столітті, та й то без глядачів.

А от на "Гудісоні" ці матчі дивували й дивують. Приміром, машина Юргена Клоппа здобула тут лише 2 перемоги з 8 спроб.

Чи то хитрість конструкції, що під час святкувань хитається, як "Бомбонера" в Буенос-Айресі, чи магія пабу Winslow під головною трибуною так впливає – хтозна?

"Мій бар заснували у 1892 році, як і Евертон. Тут вже 100 років збираються усі бажаючі, і тут так гучно, що попри заминку в трансляції, ми не чуємо святкувань на стадіоні, якщо стався гол", – хвалиться власник Дейв Бонд.

Усе тут – історія. Є навіть місце, де любив сидіти за келихом еля Діксі Дін – автор шалених 60 голів у 39 матчах сезону-1927/28.

У березні 1980-го навіть попри хворобу нападник прийшов на дербі з Ліверпулем і помер прямо під час гри серед уболівальників. Легендарний спосіб відійти в кращий світ, що лише додав "Гудісону" епосу.

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Хоча його й так не бракувало, еге ж.

У 1931-му на "Гудісоні" побудувалі перші в Англії криті тренерські лавки нижче рівня поля – ідея, що запозичили в Абердина.

Enough of the red side of Merseyside for today 🔴



So here’s some Everton content from the Winslow - the pub faces Goodison Park and has been part of the match day ritual for Everton fans for generations 🔵



Full story coming soon…#Everton | #EFC pic.twitter.com/knTZIcbZL0 — Luke Davies (@lukedaviesmedia) January 26, 2024

В 1957-му навколо "Гудісона" встановили найвищі в Англії ліхтарі, щоб проводити матчі в темну пору доби – 4 пілони по 56 метрів кожен.

Ще за рік "Гудісон" став першою ареною в країні, де з'явився підігрів газону, який запрацював так добре, що призвів до численних калюж. Як наслідок – за 2 роки арена отримала ще й нову дренажну систему, теж найякіснішу в лізі.

В 1971-му Евертон першим в Англії встановив табло і – увага! – першу в світі накриту трибуну для уболівальників.

"Гудісон Парк – це місце, де я показував найкращий футбол у житті", – казав після ЧС-1966 Ейсебіу, а Гаррінча програв тут єдиний матч зі своїх 50 за Бразилію.

Ну, і вишенька на торті – мерсисайдські дербі, за якими можна вивчати історію англійського футболу.

Pelé llegando a Goodison Park. Mundial de 1966. pic.twitter.com/YBFGuhvPg6 — Nostalgia Futbolera ® (@nostalgiafutbo1) April 14, 2024

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Взяти, наприклад, 11 березня 1967-го.

Ще перед стартом сезону чемпіони світу Рей Вілсон із Евертона та Роджер Гант із Ліверпуля показали Ніку натовпу на "Гудісоні".

Коли ж жереб звів команди у Кубку, ажіотаж стояв такий, що жоден стадіон не вмістив би усіх. Боси клубів, що тоді жили мирно, продавали квитки на... обидві арени. Хоча грали на "Гудісоні", на "Енфілді" встановили 8 гігантських екранів, де в прямому ефірі показували матч з іншого кінця Стенлі Парку. Вони навіть могли чути пісні одні одних! Ну, а виграв тоді Евертон – гол забив Алан Болл, один із Святої Трійці "Ірисок".

Геть інший футбол побачили глядачі 6 листопада 1982-го.

Евертон на той момент вже 12 років не вигравав лігу; епоха "мільйонерів Мерсі" була позаду, ідей не вистачало. Ліверпуль же від часів Білла Шенклі йшов лише вверх.

Того вечора червоним ще й пощастило – резервіст "Ірисок" Гленн Кілі не знав, що ліга запровадила червоні картки за фоли останньої надії, тож завалив Кенні Далгліша і страшно здивовувався, коли йому наказали покинути поле.

Вдесятьох Евертон здався і пропустив 5 голів – із них 4 він Іана Раша.

Більше Кілі за "Ірисок" не грав ніколи, а воротаря Невілла Саутолла довелося віддавати в оренду Порт Вейлу, аби оговтався.

3 травня 1989-го – це вже не так про гру, як про солідарність.

95 обплетених шарфів Евертона та Ліверпуля оточували поле – як данина пам'яті 95 уболівальникам червоних, що загинули за 18 днів до того на Гіллсборо в Шеффілді.

"Коп дякує вам усім. Ми ніколи не ходили самотніми", – написали на банері вдячні прихильники червоних.

Не до гри було – вона завершилася нудною нічиєю 0:0.

А вже після дербі The Guardian резюмувала: "Футбол призвів до смерті людей, але він же допоможе місту жити зі своїм горем. 46,000 фанів прийшли не лише вшанувати загиблих, але й нагадати один одному, що футбол і Мерсисайд неподільні".

20 лютого 1991-го – один із найвідоміших матчів Кубка Англії за всю його історію.

Чотири рази Ліверпуль Далгліша виходив уперед – і чотири раз Евертон відігрувався.

На післяматчевій пресконференцій Король Кенні шкодував, що не випустив вчасно Яна Мельбю, але проблема була глибшою – команда старіла, Гроббелар на воротах привозив, а він сам втомився.

Надто багато похорон, надто багато цвинтарів обходив Далгліш після Гіллсборо, тож після тих 4:4 він вирішив – досить, йду.

Ну, а в переграванні вже під орудою Ронні Морана Ліверпуль був битий Евертоном 0:1 тут же, на "Гудісоні".

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"Я завжди казав, що в Ліверпулі є дві великі команди – Ліверпуль і... резерв Ліверпуля", – тролив сусідів Білл Шенклі, але в його пору це був жарт.

У 80-х центром англійського футболу був увесь Мерсисайд. Червоні виграли 6 чемпіонських титулів, сині – ще два.

Це дивовижно, як сильно по них вдарило формування АПЛ в 1992-му. Особливо по Евертону.

Ці дербі продовжували приносити радість та шоу, як-от переможний диво-гол Гарі Макаллістера на 93-й хвилині у квітні 2001-го. Втім, чим далі – тим помітнішою ставала прірва між сусідами. Ліверпуль йшов вперед, "Іриски" – ні.

"McAllister with the free-kick for Liverpool, is this the final chance? We've had three minutes already of stoppage time... McALLISTERRRRRR" 😱



#EVELIV 00/01 pic.twitter.com/Gl7uZtFd7K — Liverpool FC (@LFC) April 23, 2024

Найзнаменитіша подія дербі початку 10-х – не гол і не трофей, а падіння Луїса Суареса прямо до ніг Девіду Моєсу. Це так Пістолеро відреагував на звинувачення тренера в симуляціях..

"Я думаю, це чудово. Був би я гравцем, то зробив так само, – відповідав Моєс. – Але тепер йому треба впасти ще перед багатьма менеджерами, хіба ні?"

Той матч закінчився внічию 2:2 – як і ще одне знамените дербі у жовтні 2020-го, де Пікфорд зламав ван Дейка і не отримав навіть жовтої картки.

Como previa al Liverpool-Everton del próximo lunes… 🔙🇺🇾



David Moyes, entrenador del Everton, acusó a Luis Suárez de “simulador” en la semana previa al derbi en 2012.



El pistolero lo escuchó, hizo un gol y lo festejó de esta manera:pic.twitter.com/sOPOFDSQ8i — Santiago Iruleguy (@iruleguysanti) February 10, 2023

Еге ж, навіть у паршивому стані Евертон завжди умів на "Гудісоні" зіпсувати сусіду настрій. Юрген Клопп добре знає – він програв тут своє останнє дербі в квітні 2024-го, після чого трибуни заспівали, що "вкрали у Ліверпуля чемпіонство". Авжеж, це не так – вони лише позбавили червоних шансів, які й так були невисокими.

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Зараз, у лютому 2025-го, вони значно вищі.

Тим часом Евертон як боровся виживання, так і продовжує. Ніякого навіть натяку на поступ.

"Гудісон Парк" – єдина їхня надія на гідний результат проти сусіда, але й тут драма, бо саме сьогодні 130-річна арена прийме своє останнє дербі.

Аби якось збільшити дохід від проведення ігор, боси Евертона за 760 млн фунтів побудували в порту Ліверпуля нову арену "Брамлі Мур" на 53,000 глядачів.

Тим часом старий "Гудісон" вже влітку знесуть.

" Нічого більше не буде, як раніше. Але коли ти – Евертон, а надворі 2025-й, то це й на краще, – розмірковує The Guardian . – Навіть чудовий "Гудісон" останнім часом став трохи нагадувати будинок з привидами, де багато незручної тиші та випадкових стогонів. Футбол тут став посереднім за стилем і стандартами".

Синхронно деградували і фани "Ірисок". Ще в 1989-му вони співали разом після Гіллсборо, а в 2020-х поліції з'явилася робота, бо нове покоління переконане – це Ліверпуль призвів до їхньої біди, спровокувавши Ейзель та відсторонення англійців від єврокубків.

Еге ж, у 1986-му саме команда Говарда Кендалла виглядала найкраще в Європі, але, чорт забирай, вже майже 40 років минуло!

Хтозна, може, новий стадіон, а ще новий власник мільярдер Ден Фрідкін відірвуть нарешті Евертон від минулого і направлять у майбутнє?

Бідний, бідний паб Winslow – вже скоро він залишиться без клієнтів. Власник каже – будуть намагатися вижити, як готель-музей.

Тим часом поблизу Брамлі Мур є інший паб, де вже понад століття випивають портові докери, і вся символіка, банери, пісні Евертона помалу перебираються туди. Тутешня господиня Анжела Бернс запевняє, що лише звикає до нової ролі, але вже щаслива – тиждень тому до неї набігла майже сотня фанів Евертона зі Скандинавії, що випили чи не все пиво:

" Недавно хтось прийшов і попросив поставити You`ll never walk alone". Авжеж, ми цього більше не робимо".

Все, як у Сапковського – щось закінчується, а щось розпочинається.

Добре, що людство придумало відео – з ним пам'ятати "Гудісон", що доживає останні дні, буде набагато зручніше.